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Российская нефть поднялась в цене почти в четыре раза

Праймиещё 1
2 часа назад
За последний год стоимость нефти российского сорта Urals выросла почти в четыре раза — с 16 до 62 долларов за баррель. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию аналитического агентства Argus.
Эксперты связывают рост цен прежде всего с восстановлением мирового спроса на топливо и выполнением условий сделки ОПЕК+. Активнее всего российское сырьё покупают страны Европы, Китай, а также США.
Специалисты считают, что наблюдаемое подорожание Urals может продолжиться, что позволит улучшить наполняемость российского бюджета.
Одна из главных причин подорожания нефти — успешное выполнение сделки ОПЕК+ об ограничении добычи сырья. В прошлом году из-за разногласий между участниками сделки ее действие было приостановлено, что привело к небывалому обвалу цен. Но вскоре экспортеры вернулись к переговорам и возобновили партнерство. Как отметил вице-президент по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Argus Виктор Парно, "за минувший год котировки выросли на фоне постепенного восстановления экономики и потребления топлива".
Основные покупатели черного золота из России — страны Европы, Китай и США.
"С точки зрения объемов поставок сейчас Urals является самым востребованным сортом нефти в Европе", — резюмировал Парно.
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