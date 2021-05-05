Эксперты связывают рост цен прежде всего с восстановлением мирового спроса на топливо и выполнением условий сделки ОПЕК+. Активнее всего российское сырьё покупают страны Европы, Китай, а также США.

Одна из главных причин подорожания нефти — успешное выполнение сделки ОПЕК+ об ограничении добычи сырья. В прошлом году из-за разногласий между участниками сделки ее действие было приостановлено, что привело к небывалому обвалу цен. Но вскоре экспортеры вернулись к переговорам и возобновили партнерство. Как отметил вице-президент по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Argus Виктор Парно, "за минувший год котировки выросли на фоне постепенного восстановления экономики и потребления топлива".