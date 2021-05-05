Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг 3 602,17 пункта, индекс РТС поднялся на 0,85% - до 1 515,33 пункта.

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К 10:16 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3609,58 пункта (+0,9%), индекс РТС рос на 0,99% - до 1517,49 пункта.