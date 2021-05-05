Стоимость российской нефти Urals за год выросла почти в четыре раза: с 16 долларов за бочку весной 2020-го до 62 долларов за баррель в апреле 2021 года. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на аналитическое агентство Argus.

Вице-президент Argus по развитию бизнеса в России Виктор Парно напомнил, что рекордное падение цен было связано с пандемией, ухудшением экономической активности и снижением спроса на топливо по всему миру.

Котировки начали расти по мере восстановления мировой экономики.

По мнению аналитиков, нефть дорожала и благодаря ослаблению курса доллара к основным мировым валютам. За последний год индекс доллара упал почти на девять процентов.

«Действия американского Федрезерва повышают доступность кредитов, но ослабляют доллар, в котором измеряются в том числе цены на нефть», - объяснил он.

Как писал «Рамблер», нефтяные цены ближе к концу апреля начали подниматься выше 68 долларов за бочку.