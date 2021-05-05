Стоимость российской нефти Urals за год выросла почти в четыре раза: с 16 долларов за бочку весной 2020-го до 62 долларов за баррель в апреле 2021 года. Об этом сообщает
Russia Today со ссылкой на аналитическое агентство Argus.
Вице-президент Argus по развитию бизнеса в России Виктор Парно напомнил, что рекордное падение цен было связано с пандемией, ухудшением экономической активности и снижением спроса на топливо по всему миру.
Котировки начали расти по мере восстановления мировой экономики.
По мнению аналитиков, нефть дорожала и благодаря ослаблению курса доллара к основным мировым валютам. За последний год индекс доллара упал почти на девять процентов.
«Действия американского Федрезерва повышают доступность кредитов, но ослабляют доллар, в котором измеряются в том числе цены на нефть», - объяснил он.
Как писал «Рамблер», нефтяные цены ближе к концу апреля начали подниматься выше 68 долларов за бочку.
Аналитик Руслан Пичугин прогнозировал, что благодаря ограничениям нефтедобычи, введенным ОПЕК+, вакцинации и растущему благодаря ей спросу на нефть, Brent не будет дешевле 67 долларов за баррель.