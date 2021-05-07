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Курс доллара на Московской бирже понизился до 73,96 рубля

ТАССиещё 11
2 часа назад
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26,75 копеек и составил 73,9625 рубля.
Курс доллара на Московской бирже понизился до 73,96 рубля
Фото: ТАССТАСС
Курс евро понизился на 18,5 копеек, до 89,385 рубля.
Рынки,Московская биржа,
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