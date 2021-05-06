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Рубль перешел к символическому росту против доллара и евро

Праймиещё 1
1 час назад
Рубль перешел к символическому росту против доллара и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.
Рубль перешел к символическому росту
Фото: © РИА Новости. Евгений Одиноков © РИА Новости. Евгений Одиноков
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск четверга снижался на 3 копейки — до 74,83 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 89,84 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,12% — до 69,04 доллара за баррель.
На старте торгов рубль снижался к доллару на 4 копейки — к евро — на 11 копеек.
Рынки,Московская биржа,
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