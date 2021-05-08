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Основные американские индексы закрылись рекордным ростом

Праймиещё 6
3 часа назад
Основные фондовые индексы США закрылись рекордным ростом, несмотря на слабую апрельскую статистику с рынка труда, свидетельствуют данные итога торгов.
Основные американские индексы закрылись рекордным ростом
Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова © РИА Новости. Наталья Селиверстова
По состоянию на 21.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,66% — до 34776,44 пункта, завершив неделю роста очередным рекордом. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос к закрытию торгов на 0,88%, до 13752,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,73%, до 4232,43 пункта.
В течение дня инвесторы оптимистично реагировали на перспективы восстановления мировой экономики после пандемии. Этот оптимизм поддерживается, в частности, данными по импорту и экспорту Китая, которые оказались лучше прогнозов. Слабая апрельская статистика рынка труда США не оказала значительного влияния на настроение инвесторов.
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