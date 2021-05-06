Цена за унцию золота впервые с февраля достигла 1800 долларов

Цена на золото превысила 1800 долларов за унцию впервые с февраля, сообщает «Прайм»

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По состоянию на 17.18 мск, июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 1,56%, или на 27,75 доллара, до 1812,3 доллара за тройскую унцию.

Отметка в 1800 долларов была пройдена впервые с 25 февраля.

Золото растет в цене на фоне падающего к основным мировым валютам доллара. Индекс американской валюты в четверг снижался на 0,41%, до 90,93 пункта.

Также уверенности золоту придает растущее серебро – цена этого металла поднялась выше 27 долларов за унцию.

«Подъем выше отметки в $1800 за унцию довольно важен для золота. За последние три недели цена драгметалла пять раз безуспешно пыталась пробить эту отметку, в связи с чем преодоление этого уровня сопротивления особенно важно», - приводит «Интерфакс» слова главного исполнительного директора Metals Daily Росса Нормана.