До конца мая курс рубля будет оставаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар, а к началу лета на фоне роста цен на экспортные продукты возможно укрепление национальной валюты. Об этом «Российской газете» заявил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов.

«Мы полагаем, что до конца мая курс рубля должен оставаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар и 88-91 к евро. В начале лета возможно некоторое укрепление, поскольку многие текущие макроэкономические условия складываются для рубля позитивно», - пояснил он.

Среди позитивных тенденций эксперт назвал рост цен на сырьевые товары, составляющие основу российского экспорта, в том числе нефть, газ, золото, бензин пшеницу и алюминий.

«В отличие от предыдущих лет, рост экспортных доходов скорее всего не будет сопровождаться пропорциональными валютными расходами. Компании пока вряд ли готовы активно инвестировать, а население не будет тратить деньги за рубежом - большинство границ по-прежнему закрыты», - пояснил Кирилл Кононов.

Эксперт также обратил внимание и на позитивные политические тенденции – снижение напряженности вокруг военных учений России и НАТО , а также оптимистичные ожидания по поводу встречи российского и американского лидеров.

При этом, по словам главного аналитика Совкомбанка, есть ряд факторов, которые заставляют осторожно прогнозировать курс рубля. Так, рост цен на сырье в значительной степени держится на высоких бюджетных и монетарных стимулах американской и европейской экономики, продолжается и торговая война США с Китаем. Помимо этого, политическая разрядка между Россией и США может быть временной.

«Хотя май и начало лета обещают быть для рубля достаточно удачными, среднесрочные риски сохраняются. Полагаем, что текущий оптимизм через несколько месяцев станет более умеренным и к концу года курс рубля составит 73-77 рублей за доллар», - подчеркнул эксперт.