Раскрыта опасность покупки наличных долларов

2 апреля сообщалось, что за минувший год объем иностранной наличной валюты в России резко вырос — с 82,3 миллиарда до 96,3 миллиарда долларов. Основной вклад внесли внебанковские сектора, где количество долларов и другой иностранной валюты выросло на 18,1 процента, до 85,2 миллиарда долларов. Ранее больший рост был зарегистрирован в 2008-м (плюс 24,5 миллиарда), 2014-м (плюс 27,7 миллиарда) и 2017-м (плюс 14 миллиардов).