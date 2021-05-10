Несмотря на то, что в последнее время рубль "ведет себя как шелковый", ожидать сильного укрепления не стоит, пишет " МК " со ссылкой на известного финансового аналитика, эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.

Ранее он предсказал, что доллар будет стоить 100 рублей.

В апреле курс рубля укрепился, но экономисты призывают не впадать по этому поводу в эйфорию и готовиться к новому падению. В частности, Кричевский ожидает доллар по сто рублей.

Он ответил на вопрос издания о том, при каких условиях подобное может случиться и насколько это реальный сценарий для российской валюты.

"Так или иначе, такой сценарий все равно наступит, это только вопрос времени", — отметил он и добавил, что в 2011 году доллар стоил 28 рублей, в 2014 году — 33 рубля.

Сейчас курс колеблется в районе 75 рублей, а три недели назад — торговался у 78,5 рублей за доллар США.

"За десять лет российская валюта подешевела в 2,6 раза. А за последние полтора года рубль потерял 25% — и это при том, что нефть сейчас стоит примерно столько же, сколько и до коронакризиса. То есть рубль постоянно обесценивается относительно доллара", — отметил он.

Следовательно, даже если не случится никаких глобальных политических или внешнеэкономических потрясений, то в течение 5-7 лет рубль все равно будет подтягиваться к отметке в 100 за доллар.

Но есть и факторы, которые могут обвалить российскую валюту еще быстрее до этой отметки. Это:

падение цен на нефть, вооруженный конфликт на Донбассе с участием России, отключении от международной системы банковских платежей SWIFT, санкционном запрете на госдолг РФ либо корпоративные облигации, торговом эмбарго.