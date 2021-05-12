На конец апреля текущего 2021 года индекс доминирования биткоина снизился до 48%. Этот показатель оказался на минимальном уровне с июля 2018 года, пишет газета "Известия".

Фото: © РИА Новости. Алексей Сухоруков© РИА Новости. Алексей Сухоруков © РИА Новости. Алексей Сухоруков© РИА Новости. Алексей Сухоруков

В то же время общая рыночная капитализация 9192 криптовалют, по данным CoinMarketCap, выросла на 16,7% по отношению к марту текущего года. Это $2,2 триллиона, сообщает Binance Futures в своем торговом отчете за прошлый месяц.

7 мая индекс доминирования биткоина уже опускался до 40,28%, пояснил изданию директор Binance в России и странам СНГ Глеб Костарев . Он считает, что ситуация сложилась на фоне роста интереса розничных инвесторов к альткоинам. Это диктуется возможностью получить многократную прибыль, несмотря на высокие риски потери вложенных денег.

Другие причины снижения доли биткоина на рынке:

уже произошедшее сильное подорожание главной криптовалюты рост количества проектов на блокчейне эфириума, что также повышает возможность его дальнейшего использования.

Об этом рассказал аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын

За последние 30 дней монета эфириум подорожала на 93% — до $4 тысяч. По прогнозам, в течение года токен может приблизиться к $10 тысячам.