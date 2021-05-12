Экономисты прогнозируют рост экономики РФ в этом году на 3,1%

Новый весенний экономический прогноз Еврокомиссии
(ЕК) улучшил оценки динамики ВВП Сербии в 2021-2021 году. Об этом в среду сообщил министр финансов республики Синиша Мали, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, ЕК спрогнозировала рост сербской экономики на 5,3 процента в 2021, что на 0,5 процентов превышает результаты, содержащиеся в осеннем прогнозе. В свою очередь, в 2022 году ожидается четырёхпроцентный рост ВВП страны.
Мали подчеркнул, что в первом квартале этого года Сербия продемонстрировала рост ВВП в 1,2 процента, в то время как прогнозировалось минус 1,2 процента. Таким образом, по словам министра, открывается реальная экономическая возможность продемонстрировать рост в шесть процентов.
«Если это произойдёт, мы снова окажемся в числе наиболее успешных европейских стран по темпам экономического роста, что становиться ясно и из проекций Еврокомиссии. Сербия начала этот год мощно и наступательно на всех экономических фронтах. Этому значительно способствовали принятые нами меры фискальной и монетарной политики, а именно три пакета поддержки бизнесу и населению, а также стабильный деловой климат в стране», — заявил глава ведомства.