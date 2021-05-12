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США вышли в лидеры по покупке российского мороженого

Вероника Полынина
54 минуты назад
США стали крупнейшими покупателями российского мороженого в мире, сообщает РБК со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
В первом квартале 2021 года российские производители мороженого увеличили поставки своей продукции в США в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. За первые три месяца текущего года Соединенные Штаты купили 1,9 тысячи тонн мороженого на сумму 4,7 млн долларов.
В Китай российские производители мороженого экспортировали продукции на сумму 2,6 млн долларов. Объем закупок увеличился на 66% к первому кварталу 2020 года.
Китай занимает второе место среди стран-покупателей российского мороженого в стоимостном выражении, а по физическому объему экспортируемой продукции вторую строчку удерживает Казахстан.
Только за январь-февраль 2021 году в эту страну было поставлено 986 тонн мороженого против 576 тонн, закупленных Китаем. При этом поставки в Казахстан сократились в физическом выражении на 57%, в стоимостном — на 17%.
В пятерке крупнейших импортеров российского мороженого также оказались Монголия и Украина. В общей сложности в первом квартале года из России было поставлено в другие страны 5,6 тысяч тонн мороженого на сумму 14 млн долларов. Поставки выросли на 13% в физическом выражении и на 61% - в стоимостном.
Ранее, как писал «Рамблер», российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность некоторых производителей и торговых сетей.
Рынки,Видео,Михаил Мишустин,Минсельхоз,РБК,
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