Росстат объявил о замедлении инфляции

Инфляция в России за период с 5 по 11 мая составила 0,1%, свидетельствуют данные Росстата

Фото: ТАСС ТАСС

Таким образом, инфляция замедлила свои темпы по сравнению с предыдущим трехнедельным периодом (0,2%).

С начала мая потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года - на 3,1%. В годовом выражении инфляция на 11 мая 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,67%.

Стоимость куриных яиц

Куриные яйца в России с 5 по 11 мая 2021 года, по данным Росстата, подешевели на 1%.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,9%, в 18 субъектах - на 2-8,3%. В 12 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 18 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1,1%", - сообщили в ведомстве.

В то же время, по данным Росстата, выросли цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания (+0,7%), баранину (+0,6%), маргарин и крупу гречневую (+0,5%), колбасу полукопченую и варено-копченую (+0,4%), свинину, колбасу вареную, рыбу мороженую, консервы овощные для детского питания, карамель и печенье (+0,3%), говядину, консервы мясные, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, смеси сухие молочные для детского питания и макаронные изделия (+0,2%), консервы мясные для детского питания, масло сливочное, молоко пастеризованное, сыры сычужные, соль, хлеб ржаной, рис, вермишель и обеды в столовых, кафе, закусочных (+0,1%).

Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,4%. В 30 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,9%, в 20 субъектах - на 1-2,7%. В 22 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах цены снизились на 0,1-1,4%.

Как сообщил Росстат, цены на мясо кур в среднем по России выросли на 0,2%, в том числе в 23 субъектах РФ - на 0,1-0,5%, в 16 субъектах - на 0,6-2,5%. В 14 субъектах цены не изменились. В 32 субъектах стоимость мяса кур снизилась на 0,1-2,3%.

Стоимость сахара и овощей

Цены на сахар-песок в среднем по России не изменились, при этом в 24 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,4%, в 14 субъектах - на 0,5-2%. В 33 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,9%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,9%, в том числе на капусту белокочанную (+4,9%), картофель (+2,9%), лук репчатый (+2,5%), морковь (+2,2%), огурцы (+1,9%). Цены на помидоры снизились на 0,6%, яблоки подешевели на 0,2%.

Цены на сметану и чай черный снизились на 0,2%, пшено подешевело на 0,1%. Цены на сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, творог жирный, конфеты шоколадные и водку не изменились.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: левомеколь - на 0,4%, корвалол и валидол - на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и комбинированные анальгетики - на 0,2%, нимесулид - на 0,1%. Цены на аллохол, поливитамины с макро- и микроэлементами и поливитамины без минералов отечественные не изменились. Цены на бромгексин снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: зубные щетки - на 0,4%, стиральный порошок - на 0,3%, хозяйственное и туалетное мыло - на 0,2%, туалетная бумага, детские подгузники, пеленки для новорожденных - на 0,1%. При этом цены на зубную пасту снизились на 0,1%. Цены на спички и сухие корма для животных не изменились.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на легковые автомобили иностранных марок и отечественные сигареты с фильтром - на 0,4%, отечественные легковые автомобили и шампуни - на 0,3%, спортивные костюмы для детей, кроссовки для взрослых, мужские носки и смартфоны - на 0,1%. Не изменились цены на джинсы, футболки, носки и гольфы, кроссовки для детей, женские колготки, майки, мужские футболки. В то же время снизились цены на телевизоры - на 0,3%, напольные электропылесосы - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Цены на проживание в гостиницах 1-5* выросли от 1,3% до 3,7%, в хостелах - на 1,8%, путевки в дома отдыха - на 0,2%. Путевки в санатории стали дешевле на 0,1%.