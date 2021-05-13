Не только Маск: падение стоимости биткоина объяснили

Снижение стоимости биткоина связано не только с заявлением Илона Маска , причины снижения криптовалюты лежат глубже, считает директор Центра социальных матричных технологий «Социома», руководитель проекта «РАКИБ-Социома» Владимир Панушкин.

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По мнению Панушкина, заявление Маска о приостановке продаж автомобилей Tesla за биткоины могли отразиться на стоимости криптовалюты «исключительно в тактическом краткосрочном промежутке времени».

Настоящая причина заключена в том, что крипторынок в целом активно диверсифицируется.

«На сцену активно выходят все новые и новые криптофавориты, привлекающие к себе внимание игроков. Идет заметная внутренняя конкуренция за финансовые активы», - отметил специалист в комментарии агентству «Прайм».

По словам Панушкина, этот факт подтверждается тем, что скорость роста биткоина от месяца к месяцу начал замедляться. В январе этого года прирост составлял 158% по сравнению с декабрем 2020 года, а в апреле — 101,3% по сравнению с мартом.

Эксперт считает, что действия финансовых гигантов, наподобие заявления Маска, в дальнейшем будут оказывать все менее заметное влияние на рынок криптовалют из-за его прирастающих объемов.