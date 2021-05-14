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Американские индексы растут после снижения ранее

Прайм
45 минут назад
Основные фондовые индексы США в пятницу увеличиваются, но по итогам недели могут показать снижение, инвесторы также обращают внимание на данные макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
Американские индексы растут после снижения ранее
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По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,58%, до 34220,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1%, до 13256,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 4145,51 пункта. При этом, если к концу торгового дня индексы останутся примерно на текущих уровнях, снижение их по итогам недели составит 1,5-3,5% — это сильнейший спад с конца февраля
До открытия рынков были опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству в США в апреле. Объем розничных продаж, согласно официальным данным, не изменился к марту, месяцем ранее был зафиксирован рост на 10,7%.
Промпроизводство при этом увеличилось на 0,7% в месячном выражении, аналитики полагали, что показатель увеличился на 1%. В марте рост составлял 2,4% к февралю. Несмотря на слабую статистику, рынки растут, поскольку в начале недели индексы заметно опустились на ожиданиях по инфляции, которая стала рекордной с 2008 года.
На следующей неделе будет опубликован протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры будут обращать внимание на комментарии регулятора по дальнейшим планам касательно денежно-кредитной политики, особенно после данных о рекордной за много лет инфляции. Сам регулятор неоднократно заявлял, что краткосрочный всплеск инфляции не будет сигналом к повышению ставки.
"Ожидания повышения ставки значительно снизились с того уровня, где они были днем ранее", — цитирует газета Wall Street Journal мнение стратега Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).
Рынки,Джим Рид,ДОЙЧЕ Банк,ФРС,Wall Street Journal,
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