Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Прайм
54 минуты назад
Все сюрпризы доллара в этом году связаны больше не с рублем, а с инфляцией. До конца года возможно укрепление отечественной валюты до 72-73 рублей за доллар. Но для инвестора сейчас важнее ожидания по долларовой инфляции, которая съедает часть дохода, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глубокий и стремительный кризис 2020 года повлек огромные меры по стимулированию экономики со стороны государственных бюджетов и центральных банков. Это привело к росту денег в обращении (в США +28% год к году) и увеличению государственного долга — в штатах он вырос на 20% или 4,6 трлн долларов. Общее количество стимулов, запущенных в США относительно размера экономики, превышает 25% ВВП, при этом падение самой экономики в пике кризиса во 2 квартале 2020 года не превысило 9% ВВП, проанализировал эксперт.
"Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет", — считает он.
Повышенная инфляция — важный фактор, последствиями которого являются падение покупательской способности населения, рост издержек, ослабление валюты и, как следствие, новый виток инфляции.
"Именно по этой причине российский Центробанк борется с вышедшей из-под контроля инфляцией путём повышения ставок. В США ситуация сложнее, поскольку выросший госдолг фактически не даёт резко и сильно повысить ставки, для бюджета выгодны низкие ставки, которые после учёта инфляции имеют отрицательное значение", — считает Русецкий.
Фактически страдают держатели государственного долга США, а также сверхнадёжных облигаций инвестиционного уровня, где реальная доходность (с учётом инфляции) отрицательна или нулевая, добавил финансист.
С целью сохранения валютных сбережений эксперт советует обратить внимание на более доходные (рисковые) инструменты — это акции в долларах США и облигации развивающихся стран, сырьё.
"Повышенный риск можно нивелировать путём диверсификации портфеля, но здесь важным становится уже сумма инвестиций: одна типовая валютная облигация стоит 200 тысяч долларов, а номинал одной акции, к примеру, Amazon, составляет 3,2 тысячи долларов. Другими словами, хороший портфель потребует вложений в сотни тысяч долларов", — пояснил он.
Но есть и альтернативные решения — паевые инвестиционные фонды, где вы приобретаете пай уже готового фонда с высокой диверсификацией. Порог входа в коллективных инвестициях минимальный, стоимость одного пая — примерно 20 долларов.
Если же говорить не об инвестициях, а о займах, то ваш источник доходов должен совпадать с вашими пассивами. Зарабатывая в рублях, не стоит связываться с валютными кредитами, заключил Русецкий.
Рынки,Андрей Русецкий,Amazon,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители