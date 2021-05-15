Экономист назвал сюрпризы, которые готовит доллар

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Глубокий и стремительный кризис 2020 года повлек огромные меры по стимулированию экономики со стороны государственных бюджетов и центральных банков. Это привело к росту денег в обращении (в США +28% год к году) и увеличению государственного долга — в штатах он вырос на 20% или 4,6 трлн долларов. Общее количество стимулов, запущенных в США относительно размера экономики, превышает 25% ВВП, при этом падение самой экономики в пике кризиса во 2 квартале 2020 года не превысило 9% ВВП, проанализировал эксперт.

"Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет", — считает он.

Повышенная инфляция — важный фактор, последствиями которого являются падение покупательской способности населения, рост издержек, ослабление валюты и, как следствие, новый виток инфляции.

"Именно по этой причине российский Центробанк борется с вышедшей из-под контроля инфляцией путём повышения ставок. В США ситуация сложнее, поскольку выросший госдолг фактически не даёт резко и сильно повысить ставки, для бюджета выгодны низкие ставки, которые после учёта инфляции имеют отрицательное значение", — считает Русецкий.

Фактически страдают держатели государственного долга США, а также сверхнадёжных облигаций инвестиционного уровня, где реальная доходность (с учётом инфляции) отрицательна или нулевая, добавил финансист.

С целью сохранения валютных сбережений эксперт советует обратить внимание на более доходные (рисковые) инструменты — это акции в долларах США и облигации развивающихся стран, сырьё.

"Повышенный риск можно нивелировать путём диверсификации портфеля, но здесь важным становится уже сумма инвестиций: одна типовая валютная облигация стоит 200 тысяч долларов, а номинал одной акции, к примеру, Amazon, составляет 3,2 тысячи долларов. Другими словами, хороший портфель потребует вложений в сотни тысяч долларов", — пояснил он.

Но есть и альтернативные решения — паевые инвестиционные фонды, где вы приобретаете пай уже готового фонда с высокой диверсификацией. Порог входа в коллективных инвестициях минимальный, стоимость одного пая — примерно 20 долларов.