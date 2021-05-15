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Эксперт рассказал о сюрпризах, которые готовит доллар

News.ruиещё 2
1 час назад
Долларовая инфляция способна преподнести неприятный сюрприз держателям американской валюты, съев часть дохода. Это происходит независимо от укрепления или ослабления рубля. Об этом рассказал в интервью агентству ПРАЙМ управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Эксперт: доллар готовит неприятный сюрприз
Фото: ТАССТАСС
По словам Русецкого, в настоящий момент на фоне вливания в экономику большого объёма ликвидности и росте госдолга США столкнулись с увеличением объёма наличных денег в обращении. Всё это может привести к повышенной долларовой инфляции.
Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет, — рассказал эксперт.
Повышенная инфляция ведёт к снижению покупательской способности, росту издержек и ослаблению валюты, что, в свою очередь, приводит к очередному витку инфляции. В этой связи долларовые накопления лучше сохранять в более доходных инструментах — в акциях в долларах США и облигациях развивающихся стран, а также сырьевых активах.
Что касается займов, то здесь Русецкий традиционно советует брать деньги в долг в той валюте, в которой человек получает основной доход.
Ранее эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца 2021 года.
Рынки,Андрей Русецкий,
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