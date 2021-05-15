Эксперт: Доллар готовит сюрприз в этом году

Андрей Русецкий
, управляющий активами «БКС Мир инвестиций», рассказал о возможных сюрпризах, которые готовит доллар в нынешнем году.
Так, эксперт считает, что к концу года рубль может занять устойчивую позицию в 72-73 рубля за доллар. Но важно не забывать о факторе долларовой инфляции, которая съест часть дохода.
Русецкий напомнил, что во втором квартале в Соединенных штатах экономика опустилась приблизительно на 9% ВВП. И повышенная инфляция в США зависит от государственного стимулирования экономики. На данное время запущенные стимулы превышают 25 % ВВП. Это очень большая цифра.
«Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», - приводит слова Русецкого «Прайм».
Для бюджета страны, как рассказал экономист, выгодны низкие ставки, имеющие отрицательное значение из-за учета инфляции. На это влияет выросший государственный долг.
Инвесторам эксперт советует заняться диверсификацией портфеля, но при этом замечает, что речь идет о значительных капиталах, о сотнях тысяч долларов. Тем же, кто подобными суммами не располагает, стоит обратить внимание на инвестиционные фонды, где порог входа в коллективный пай более доступен, стоимость одного пая примерно 20 долларов.
И чрезвычайно важно, утверждает Русецкий, чтобы в случае обращения к займам, источник доходов совпадал с пассивами. Если заработок в рублях, то брать кредиты в долларах небезопасно.
Как ранее писал
«Рамблер», экономисты советуют жителям России не вкладывать деньги в крупные покупки, которые не продиктованы необходимостью, а лучше начать формировать так называемую "финансовую подушку безопасности".