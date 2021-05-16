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Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие недели

Ирина Лебедева
2 часа назад
Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка», считает, что следующая торговая неделя - с 17 по 21 мая - будет благоприятной для российской национальной валюты, информирует «Российская газета».
Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие недели
Фото: ТАССТАСС
Позитивное влияние на привлекательность рубля и в целом российских активов должна оказать встреча министров иностранных дел России и США 20 мая, где будут обсуждать детали встречи президентов РФ и США. Предполагается, что встреча первых лиц государств поспособствует снятию геополитической напряженности.
Также начинается майский налоговый период, вследствие чего экспортеры будут конвертировать валюту, платить налоги в бюджет и спрос на рубли повысится.
Из-за пандемийных карантинов закрыты страны, обычно привлекательные для туристов. Спрос на валюту для внешнего туризма будет низким.
На стороне российской валюты играют и высокие цены на нефть и спрос на активы развивающихся рынков.
Васильев считает, что курс будет держаться на уровне 73-75 рублей к доллару и 89-91 рублей к евро с тенденцией к укреплению на нижних границах интервалов.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Минпромторге РФ заявили, что российская экономика не пострадает от санкций США. Замминистра торговли и промышленности России Олег Бочаров рассказал, что страна постоянно держит курс на импортозамещение.
Рынки,Михаил Васильев,Олег Бочаров,Совкомбанк,Минпромторг,"Российская газета",
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