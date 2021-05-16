Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие недели

Михаил Васильев , главный аналитик «Совкомбанка» , считает, что следующая торговая неделя - с 17 по 21 мая - будет благоприятной для российской национальной валюты, информирует «Российская газета».

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Позитивное влияние на привлекательность рубля и в целом российских активов должна оказать встреча министров иностранных дел России и США 20 мая, где будут обсуждать детали встречи президентов РФ и США. Предполагается, что встреча первых лиц государств поспособствует снятию геополитической напряженности.

Также начинается майский налоговый период, вследствие чего экспортеры будут конвертировать валюту, платить налоги в бюджет и спрос на рубли повысится.

Из-за пандемийных карантинов закрыты страны, обычно привлекательные для туристов. Спрос на валюту для внешнего туризма будет низким.

На стороне российской валюты играют и высокие цены на нефть и спрос на активы развивающихся рынков.