Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие недели

Михаил Васильев
, главный аналитик «Совкомбанка»
, считает, что следующая торговая неделя - с 17 по 21 мая - будет благоприятной для российской национальной валюты, информирует
«Российская газета».
Позитивное влияние на привлекательность рубля и в целом российских активов должна оказать встреча министров иностранных дел России и США 20 мая, где будут обсуждать детали встречи президентов РФ и США. Предполагается, что встреча первых лиц государств поспособствует снятию геополитической напряженности.
Также начинается майский налоговый период, вследствие чего экспортеры будут конвертировать валюту, платить налоги в бюджет и спрос на рубли повысится.
Из-за пандемийных карантинов закрыты страны, обычно привлекательные для туристов. Спрос на валюту для внешнего туризма будет низким.
На стороне российской валюты играют и высокие цены на нефть и спрос на активы развивающихся рынков.
Васильев считает, что курс будет держаться на уровне 73-75 рублей к доллару и 89-91 рублей к евро с тенденцией к укреплению на нижних границах интервалов.
Как сообщал
«Рамблер», ранее в Минпромторге РФ
заявили, что российская экономика не пострадает от санкций США. Замминистра торговли и промышленности России Олег Бочаров
рассказал, что страна постоянно держит курс на импортозамещение.