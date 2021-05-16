Эксперты отметили замедление роста цен на новостройки

По данным Портала ЦИАН, собранным по 16 крупнейшим городам России, средняя стоимость новостроек в мае выросла всего на 0, 2 %. При этом в Москве рост цен составил 1 %, в Санкт-Петербурге – 0, 58 %. А вот в теплом Краснодаре – целых 6 %, - пишет «Ъ».
В марте и апреле цены выросли на 1, 7 и 1, 7 % в среднем, так что замедление налицо. Но при этом средняя цена квадратного метра жилой площади составила 95, 6 тысячи рублей. И это на 21 % выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Аналитики не предсказывают дальнейшего подорожания новостроек, напротив, они считают, что застройщикам пора выработать политику предоставления скидок, поскольку потребительский спрос на первичном рынке также снижается.
«Возможное завершение программы льготной ипотеки, рост ключевой ставки ЦБ пока не привели к новой волне ажиотажного спроса», - констатирует руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Как ранее сообщал «Рамблер», больше половины жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ожидают продолжения роста цен на жилую недвижимость более чем на 5%. Таковы результаты исследования, проведенного банком "Открытие".