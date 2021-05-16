Эксперты отметили замедление роста цен на новостройки

В марте и апреле цены выросли на 1, 7 и 1, 7 % в среднем, так что замедление налицо. Но при этом средняя цена квадратного метра жилой площади составила 95, 6 тысячи рублей. И это на 21 % выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.