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Эксперты предупредили о подорожании индийского чая из-за пандемии

Ирина Лебедева
15 минут назад
Любителей чая ждут не самые приятные новости. Власти Индии всерьез озабочены массовой заболеваемостью работников коронавирусом на чайных плантациях, пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.
Индийский
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В штате Ассам, специализирующемся на поставке чайной продукции, по данным местной ассоциации производителей, очаги болезни уже выявили более чем на 90 плантациях. Многие из них уже объявлены властями «зонами сдерживания», то есть районами, где распространение COVID-19 особенно высоко.
На чайных плантациях открываются специальные пункты вакцинации, но там банально не хватает самой вакцины, рассказал президент Индийской чайной ассоциации Вивек Гоенка.
Кроме того, распространению инфекции способствует скученность людей, в условиях которой живут и трудятся работники плантаций. Президент студенческой ассоциации чайных племен Ассама в обращении к властям подчеркнул, что они обычно «работают и перемещаются большими группами», а помещения, в которых они живут, переполнены.
Усугубляет ситуацию и сильная засуха в Ассаме и на северо-востоке Индии, губящая чайные посадки. В марте этого года производство чая в Северной Индии, по данным Van Rees, составило 47 млн кг. Это значительно меньше, чем до пандемии. В 2019 году было произведено 60 млн кг.
Председатель Чайного совета Индии Прабхат Безборуа предупредил, что если обуздать волну ковида не удастся, то будут проблемы со сбором урожая и, соответственно, цена на чай возрастет.
Как ранее писал «Рамблер», опрошенные CNBC эксперты предрекли небывалые перемены, которые произойдут с мировой экономикой под влиянием пандемии коронавируса.
Рынки,Financial Times,Forbes,
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