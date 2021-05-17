Аналитик предсказал откат доллара к 60 рублям

Подобных оптимистичных прогнозов придерживается и основатель Frendex Group Руслан Пичугин, который считает, что рубль в течение нескольких последних недель плавно укрепляется. Если курс американской валюты преодолеет отметку в 73 рубля, то есть все шансы уйти в диапазон 72—70 рублей, а европейская валюта в этом случае может укрепиться до уровней 85—86 рублей, приводит его слова RT
. Этому могут способствовать рост цен на нефть и надвигающийся период уплаты налогов экспортеров, уточняет «Федеральное агентство новостей
».