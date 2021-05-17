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Курс доллара: Аналитик предрек возврат доллара к 60 рублям

Ura.Ruиещё 3
59 минут назад
В ближайшие несколько лет за один доллар россияне будут платить 60 рублей, а не 74, как сейчас. Все дело — в цикличности отношений национальной валюты США и российской. Так считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Аналитик предсказал откат доллара к 60 рублям
Фото: ТАССТАСС
«За период с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%. Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда доллар забирался выше 80 рублей, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы», — объяснил он «Российской газете».
К сожалению, восстановление российской валюты всегда медленней падения и редко когда бывает полным, то есть уходит ниже минимумов предыдущего цикла, дополнил специалист.
Подобных оптимистичных прогнозов придерживается и основатель Frendex Group Руслан Пичугин, который считает, что рубль в течение нескольких последних недель плавно укрепляется. Если курс американской валюты преодолеет отметку в 73 рубля, то есть все шансы уйти в диапазон 72—70 рублей, а европейская валюта в этом случае может укрепиться до уровней 85—86 рублей, приводит его слова RT. Этому могут способствовать рост цен на нефть и надвигающийся период уплаты налогов экспортеров, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Рынки,Александр Купцикевич,ФРС,РИА ФАН,"Российская газета",
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