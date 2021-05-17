Минсельхоз допустил подорожание сахара

В этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения 1 июня действия соглашения о фиксации цен на сахар может привести к его подорожанию, сообщает газета, ссылаясь на совещание замглавы Минсельхоза, прошедшее 13 мая. Ведомство будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь крупным торговым сетям, добавила Лут.