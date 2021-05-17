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Рубль утром слабо колеблется к доллару и евро

Праймиещё 6
1 час назад
Рубль утром в понедельник слабо колеблется без единой динамики к доллару и евро на фоне незначительного роста цен на нефть, следует из данных Московской биржи.
74,06 рубля составил курс доллара по данным Московской биржи
Фото: © РИА Новости. Антон Денисов © РИА Новости. Антон Денисов
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 5 копеек – до 74,06 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 89,85 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра растет на 0,1% — до 68,8 доллара за баррель.
Рынки,Московская биржа,
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