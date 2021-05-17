Возможно сдерживание роста цен — создание интервенционного фонда, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. Также переработчиков могут переключить на закупки сырья у контролируемой государством Объединённой зерновой компании (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на бензин в России выросли на 3,5% с начала года. Отмечается, что в сравнение с апрелем 2020 года цена на бензин выросла на 5,92%. Дизельное топливо подорожало на 0,3% за апрель. Цены на газомоторное топливо в апреле наоборот снизились на 0,7%.