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Россиян предупредили о подорожании сахара

Анастасия Кирсанова
2 часа назад
К 2022 году россиян может ждать увеличение цен на сахар. Как сообщает сайт News.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».
По информации СМИ, скоро закончится соглашение о стабилизации цен на сахар, которое Минэкономразвития не планирует продлевать.
Возможно сдерживание роста цен — создание интервенционного фонда, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. Также переработчиков могут переключить на закупки сырья у контролируемой государством Объединённой зерновой компании (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.
Предприниматели считают, что Минсельхозу не удастся сдержать цены, и готовится к тому, что сахар потянет за собой остальные отрасли: например, кондитерские изделия.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на бензин в России выросли на 3,5% с начала года. Отмечается, что в сравнение с апрелем 2020 года цена на бензин выросла на 5,92%. Дизельное топливо подорожало на 0,3% за апрель. Цены на газомоторное топливо в апреле наоборот снизились на 0,7%.
Рынки,Видео,Минэкономразвития,Минсельхоз,Росстат,
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