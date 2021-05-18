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Российский рынок акций приблизился к историческому максимуму

Праймиещё 9
4 часа назад
Российский рынок акций уверенно вырос по основным биржевым индексам, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона к вечеру.
Российский рынок акций приблизился к историческому максимуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,33%, до 3687,96 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,48% до 1574,32 пункта. Рублёвый индекс поднимался в течение дня выше ключевых 3700 пунктов, вплотную приближаясь к историческому максимуму 3713,49 пункта.
Западные фондовые индексы вечером колеблются разнонаправленно в пределах 0,4%. Рынок нефти снижается на 0,35%, до 69,22 доллара за баррель сорта Brent после роста и обновления в четверг максимума с 8 марта (70,23 доллара).
Рынки,Цена на нефть,
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