Российский рынок акций приблизился к историческому максимуму

Российский рынок акций уверенно вырос по основным биржевым индексам, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона к вечеру.

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Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,33%, до 3687,96 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,48% до 1574,32 пункта. Рублёвый индекс поднимался в течение дня выше ключевых 3700 пунктов, вплотную приближаясь к историческому максимуму 3713,49 пункта.