Финляндию перестала интересовать российская нефть

Финляндия начала сокращать закупки российской нефти в рамках перехода к зеленой энергетике, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и аналитического агентства Refinitiv Eikon.

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Главный нефтеперерабатывающий завод страны Neste Oil перерабатывает в основном нефть российской марки Urals.

По данным Refinitiv Eikon, импорт нефти марки Urals в Финляндию в январе-марте 2021 года сократился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,1 млн тонн. В апреле закупки упали до 0,4 миллиона тонн по сравнению с 1,1 миллиона тонн, импортированных в апреле 2020 года.

В конце марта Neste Oil преобразовала один из двух своих действующих нефтеперерабатывающих заводов в хранилище, в то время как второй завод ожидает сокращение из-за крупной реструктуризации в апреле-июне с целью развития его под возобновляемые энергоносители.

Закупки Финляндией нефти марки Urals в прошлом году уже снижались, когда Neste объявила о намерении стать «мировым лидером в области возобновляемого сырья».

По данным Refinitiv Eikon, в 2020 году Финляндия закупило 8,9 миллиона тонн нефти, что на 16% меньше по сравнению с 2019 годом.

По словам трейдеров, экспортерам нефти марки Urals, которые привыкли, что Финляндия – крупный импортер, придется искать других покупателей. При этом стоимость российского сорта нефти может упасть из-за меньшего спроса со стороны северного соседа.