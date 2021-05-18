Доллар по 60: ждет ли рубль укрепление как в 2000-х

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Он напомнил, что в 2000-х годах наблюдался бум роста цен на сырьевые товары и бум на рынках развивающихся стран, а завершилось это мировым финансовым кризисом.

Эксперт высказал мнение, что во второй половине 2020-го Россия оказалась в точке глобального цикла, предполагающей ускоренный рост цен на сырьевые активы, размера ВВП и уровня жизни в течение нескольких лет.

Он напомнил, что с 2003-го до середины 2008-го рубль укрепился по отношению к доллару на 25%. Если ситуация повторится, в ближайшие годы американская валюта может подешеветь до 60 рублей. Этому может поспособствовать тот факт, что развивающиеся страны быстрее развитых возвращаются к ужесточению монетарной политики, и это привлекает интерес инвесторов к их валютам.