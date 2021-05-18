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Доллар по 60: ждет ли рубль укрепление как в 2000-х

Елена Прошина
3 часа назад
В ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей. Об этом ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич заявил «Российской газете».
Доллар по 60: ждет ли рубль укрепление как в 2000-х
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он напомнил, что в 2000-х годах наблюдался бум роста цен на сырьевые товары и бум на рынках развивающихся стран, а завершилось это мировым финансовым кризисом.
Эксперт высказал мнение, что во второй половине 2020-го Россия оказалась в точке глобального цикла, предполагающей ускоренный рост цен на сырьевые активы, размера ВВП и уровня жизни в течение нескольких лет.
Он напомнил, что с 2003-го до середины 2008-го рубль укрепился по отношению к доллару на 25%. Если ситуация повторится, в ближайшие годы американская валюта может подешеветь до 60 рублей. Этому может поспособствовать тот факт, что развивающиеся страны быстрее развитых возвращаются к ужесточению монетарной политики, и это привлекает интерес инвесторов к их валютам.
«Что в этом примечательного? Ставка на стабильность рубля при более высоких процентных ставках возвращает привлекательность депозитов в рублях и облигаций», — отметил Купцикевич.
Рынки,Александр Купцикевич,"Российская газета",
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