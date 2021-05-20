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Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Вечерняя Москваиещё 23
14 часов назад
Курс доллара снизился на 11,02 копейки и составил 73,62 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
73,83 рубля составил курс доллара по данным Московской биржи
Фото: © РИА Новости. Максим Блинов © РИА Новости. Максим Блинов
Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 40 362 сделки на сумму 156,69 миллиарда рублей.
Курс евро уменьшился на 27,01 копейки. Стоимость европейской валюты составила 89,80 рубля. Всего на ЕТС было заключено 4870 сделок на сумму 24,88 миллиарда рублей.
Рынки,Московская биржа,
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