В настоящее время один биткоин стоит 38,4 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). 24 часа назад он стоил на 15,62% больше. В моменте сегодня стоимость биткоина составляла 36,2 тысячи долларов. Вчера биткоин стоил максимум 45,7 тысячи, 16 мая — почти 50 тысяч, 12-го — более 56-и.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», вице-президент компании QBF Владимир Масленников
рассказал, что для покупки биткоина необязательно иметь в своем распоряжении его полную стоимость — можно купить даже самую маленькую единицу этой криптовалюты, которая называется сатоши и составляет 0,00000001 биткоина.
Масленников указал на высокую волатильность рынка блокчейн-активов и призвал потенциальных инвесторов понимать высокую вероятность потерять вложения. Он спрогнозировал падение курса биткоина в долгосрочной перспективе. Эксперт объяснил, что эта криптовалюта уступит место более технологически продвинутым.