В настоящее время один биткоин стоит 38,4 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). 24 часа назад он стоил на 15,62% больше. В моменте сегодня стоимость биткоина составляла 36,2 тысячи долларов. Вчера биткоин стоил максимум 45,7 тысячи, 16 мая — почти 50 тысяч, 12-го — более 56-и.