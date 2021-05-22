Настоящая борьба: Маск отдал предпочтение криптовалюте

После обновления исторического максимума в 64 854 доллара в середине апреля стоимость биткоина стала снижаться. Коррекция перешла в массовые распродажи на фоне, в том числе, заявлений главы Tesla Илона Маска о приостановке продажи производимых компанией электромобилей за биткоины. На этой неделе цена биткоина падала до 30 тысяч долларов после заявления ассоциаций банковской и интернет-индустрии Китая о том, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Как рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, текущий обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев.