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Илон Маск сделал выбор между бумажными деньгами и криптовалютой

Праймиещё 3
1 час назад
Глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что, если сравнивать бумажные (фидуциарные) деньги и криптовалюту, он поддерживает последнюю.
Настоящая борьба: Маск отдал предпочтение криптовалюте
Фото: ПраймПрайм
"Настоящая борьба ведется между бумажными деньгами и криптовалютой. Взвесив все, я поддерживаю последнюю", — написал Маск в своем Twitter.
Так предприниматель ответил на вопрос пользователя, что он думает о людях, которые злы на него "из-за криптовалюты".
После обновления исторического максимума в 64 854 доллара в середине апреля стоимость биткоина стала снижаться. Коррекция перешла в массовые распродажи на фоне, в том числе, заявлений главы Tesla Илона Маска о приостановке продажи производимых компанией электромобилей за биткоины. На этой неделе цена биткоина падала до 30 тысяч долларов после заявления ассоциаций банковской и интернет-индустрии Китая о том, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Как рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, текущий обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев.
Рынки,Илон Маск,SpaceX,
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