«Это все равно произойдет»: Греф предрек миллионам людей потерю работы

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф
призвал россиян задуматься, чем они займутся в грядущую эру повсеместной роботизации. Об этом сообщает
«Интерфакс».
Во время марафона «Новое знание» Греф сказал, что прогресс неумолим и так было всегда. Профессиям суждено рождаться и умирать.
«Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Первое - прогресс неумолим. Это все равно произойдет», - сказал он.
По словам банкира, скоро автомобили будут управляться без помощи человека, и 250 млн водителей потеряют работу.
«Сегодня, скажем, за 10 лет до этого, нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые, которые должны понять, что через 10 лет они потеряют свою работу, они должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься», - отметил Греф.
Он предсказал, что важным станет процесс переобучения специалистов. Государство и крупные корпорации должны создавать соответствующие условия.
«Нужно создавать все эти возможности Мы видим, что искусственный интеллект создает больше рабочих мест, чем сокращает. Но структурно - это другие рабочие места. И как мне кажется, рутинная работа не очень интересна. Человек достоин того, чтобы заниматься творческим трудом», - заявил глава Сбербанка.
Как «Рамблер» сообщал
ранее,
74% россиян убеждены, что еще не созданы роботы, которые смогли бы их заменить в обозримом будущем.