Вернуть деньги невозможно: как обманывают россиян на рынке форекс

Мошенники воспользовались повышением интереса граждан к финансовому рынку. За первый квартал 2021 года Банк России выявил 124 компании с признаками нелегальных форекс-дилеров (предлагающих заработать на колебаниях курсов валют и котировок золота, нефти, акций), это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года (56 субъектов).

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Как сообщили "РГ" в Банке России, почти 70% подобных компаний занимаются явным мошенничеством - они берут деньги за оказание услуг на рынке Форекс, но фактически такие услуги не предоставляют. Остальные 30% заявляют, что у них есть брокерская лицензия иностранного регулятора.

"Однако при этом следует помнить, что такие компании не поднадзорны российскому регулятору и не соблюдают российское законодательство, - подчеркивает Банк России. - И в случае возникновения проблем их придется решать в суде государства, где зарегистрирована организация, и по законам этой страны".

Схема 1: криптовалюты

По данным Банка России, все чаще нелегальные форекс-дилеры делают ставку на криптовалюты. Они стараются убедить потенциальных клиентов, что платить в криптовалюте удобнее, потому что таковы "особенности зарубежного законодательства", отмечает представитель Банка России. Гражданам они предлагают якобы удобные варианты обмена денег на криптовалюту: сразу на сайте в личном кабинете, в обменнике-партнере и переводом представителю "компании".

"Нет гарантий, что внесенные для обмена деньги будут конвертированы в криптовалюту и поступят на счет клиента, - предупреждает Банк России. - Перечисляемые на сайте, обменнику-партнеру или представителю компании деньги могут поступать на счета третьих лиц, а в личном кабинете клиента недобросовестные участники финансового рынка "нарисуют" успешное пополнение торгового счета".

Схема 2: вернем ваши деньги

Схема работы завязана на желании пострадавшего вернуть потерянные деньги, и этим пользуются лжеюристы или мошеннические компании, которые маскируются под государственные, общественные и даже международные организации. Они предлагают человеку оплатить некий "взнос", "комиссию", "налог", чтобы помочь с возвратом денег. Работа по такой схеме может продолжаться до бесконечности, пока пострадавший не поймет, что вернуть утраченные деньги не получится, отмечает Банк России.

Схема 3: двойники

Нелегалы нередко также используют названия крупных отечественных компаний. Периодически появляются сайты, на которых от имени "Газпрома" или "Лукойла" всем желающим предлагается возможность получения значительной прибыли от торговли нефтью либо природным газом.

После регистрации происходит переадресация на сайт псевдофорексера, имитирующего работу "личного кабинета". Там якобы отображаются внесенные средства, все совершаемые операции.

"На самом деле это просто красивая картинка, создающая иллюзию реальной деятельности, - говорит представитель Банка России. - Вывести деньги с такого сайта невозможно. На первых порах мошенники иногда могут выплачивать незначительные суммы, чтобы усыпить бдительность клиента, но при попытке выведения со счета всех денег окажется, что возникла "системная ошибка", "счета арестованы" либо не выполняется какое-либо условие".

Валерий Лях, директор Департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам:

- Популярность финансового рынка, развитие онлайн-технологий привели не только к приходу массового инвестора на биржу, но и к росту предложений нелегальных финансовых услуг. С прошлого года мы фиксируем увеличение недобросовестных услуг на рынке Форекс, когда людям обещают в короткий срок обучить их игре якобы на мировых площадках и дать возможность заработка на валютных курсах или акциях. Но на самом деле деньги, которые перечисляют клиенты таким лжепрофучастникам, сразу выводятся на личные счета мошенников или связанных с ними лиц, а "движение средств в личном кабинете" - просто анимированная картинка, интерактивная игра.

Вернуть эти средства клиент потом не может. Более того, практически безнадежны и последующие попытки отсудить у мошенников деньги - все переводы человек делает добровольно и осознанно.

Помните: оказывать услуги на рынке Форекс могут только брокеры с лицензией Банка России. Проверить ее можно на сайте регулятора. Если вас уверяют, что компания международная, зарубежная и существует какая-то иностранная лицензия, то имейте в виду: потом, при возникновении проблем, вам в лучшем случае предложат обратиться в суд "по месту прописки" такой компании.

Проверять надо любого финансового посредника, изучить его историю, условия оказания услуг. Доверять компании деньги без такой предварительной подготовки - это все равно что отдать их в руки первому встречному.

Но даже если вы твердо намерены заключить договор с легальным форекс-дилером, не забывайте о том, что этот рынок очень рискованный. Он похож на казино и подходит больше квалифицированным инвесторам.

15:1 в пользу нелегалов

Осталось всего три форекс-дилера с лицензией Банка России - "ФИНАМ Форекс", "ВТБ Капитал Форекс" и "Альфа Форекс". Недавно лицензию сдал "ПСБ Форекс". В конце 2018 года Банк России лишил лицензий сразу пять компаний - "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп", "Форекс Клуб", "Фикс Трейд" и "Трастфорекс", указав, что они фактически использовали свои российские лицензии как рекламу для привлечения клиентов в офшорные материнские компании.

Тем не менее отсутствие лицензии Банка России далеко не всегда останавливает офшорных форексеров, только весь поток российских клиентов к ним идет онлайн. Законопроект, который бы позволил Банку России оперативно инициировать блокировку их сайтов (а также сайтов финансовых пирамид и так далее), завис в Госдуме , в первом чтении он принят еще в начале 2019 года.

По оценке руководителя Ассоциации форекс-дилеров Евгения Машарова, у всех легальных форекс-дилеров свыше 30 тысяч клиентов, а у компаний, работающих без лицензии Банка России, - в 14-15 раз больше. К чисто мошенническим компаниям, которые используют форекс-терминологию, попадает та часть клиентов, которая о финансовом рынке почти ничего не знает. Но, по словам Машарова, значительное число активно торгующих клиентов осознанно выбирает иную юрисдикцию. Чтобы сохранить деньги российских клиентов в национальной экономике, желательно расширить линейку инструментов, говорит он.

Легальные игроки уступают иностранным форекс-дилерам по количеству инструментов и ограничены в торговых возможностях. "Самые популярные вопросы от клиентов российских форекс-компаний - это вопросы о CFD (контракты на разницу цен. - Прим. ред.) на сырье, индексы и акции, а также об увеличении кредитного плеча, - рассказывает гендиректор "ВТБ Капитал Форекс" Дмитрий Самусев . - И они пока остаются без ответа".