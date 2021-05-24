Стоимость золота превысила отметку в $1900

По состоянию на 21.19 мск июньские фьючерсы на золото растут в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,75%, или на 14,15 доллара, до 1898,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель превысил 1900 долларов за унцию, впервые с 8 января. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,65%, до 28,087 долларов за унцию.
Золото дорожает за счёт снижения доходности гособлигаций и курса доллара. В результате драгметалл становится более выгодным для держателей иностранной валюты, а американский госдолг — менее привлекательным в качестве альтернативы золоту в качестве актива-"убежища. Доходность десятилетних US Treasuries снижается сейчас до 1,567% с уровня предыдущего закрытия в 1,608%.