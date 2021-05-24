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Стоимость золота превысила отметку в $1900

Праймиещё 5
24 мая 2021
Стоимость золота превысила отметку в 1900 долларов за унцию впервые с 8 января, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость золота превысила отметку в $1900
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 21.19 мск июньские фьючерсы на золото растут в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,75%, или на 14,15 доллара, до 1898,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель превысил 1900 долларов за унцию, впервые с 8 января. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,65%, до 28,087 долларов за унцию.
Золото дорожает за счёт снижения доходности гособлигаций и курса доллара. В результате драгметалл становится более выгодным для держателей иностранной валюты, а американский госдолг — менее привлекательным в качестве альтернативы золоту в качестве актива-"убежища. Доходность десятилетних US Treasuries снижается сейчас до 1,567% с уровня предыдущего закрытия в 1,608%.
"К концу дня золото реагирует на снижении доходности гособлигаций Вопрос только в том, как долго доходность казначейских облигаций будет игнорировать скачки инфляции", — отметил старший партнер Altavest Майкл Армбрустер (Michael Armbruster), чье мнение приводит агентство Market Watch. Аналитик также отметил, что в ближайшее время ожидает роста доходности гособлигаций, что станет негативным фактором для золота в краткосрочной перспективе.
Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать заявление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард о том, что инфляция не стала сюрпризом для ФРС и о смене параметров монетарной политики речь пока не идет. Эти слова расцениваются как негативный фактор для курса доллара.
Рынки,Джеймс Буллард,ФРС,
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