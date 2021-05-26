Аналитик предрек долгосрочное ослабление доллара

«Американская статистика важна тем, что может подтвердить или приостановить общий тренд ослабления доллара в мире — это тенденция последнего времени. Доллар к пятнице (28 мая) может опуститься до 72,8 рубля, евро — до 89,4 рубля. Верхние границы актуального коридора на ближайшие дни — 74,6 рубля за доллар и 90,4 рубля за евро», — раскрыл специалист «Российской газете».
«Май будет периодом укрепления российской валюты, благодаря позитивным изменениям геополитической обстановки и повышению склонности к рискам на финансовых площадках», — заметил он.