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Финансовый аналитик предрек долгосрочное ослабление доллара

Ura.Ruиещё 7
4 часа назад
В ближайшее время резких скачков курса валют не ожидается. В свою очередь, рубль продолжит укрепляться как минимум до июня, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Аналитик предрек долгосрочное ослабление доллара
Фото: ТАССТАСС
«Американская статистика важна тем, что может подтвердить или приостановить общий тренд ослабления доллара в мире — это тенденция последнего времени. Доллар к пятнице (28 мая) может опуститься до 72,8 рубля, евро — до 89,4 рубля. Верхние границы актуального коридора на ближайшие дни — 74,6 рубля за доллар и 90,4 рубля за евро», — раскрыл специалист «Российской газете».
Он также сделал прогнозы на ближайшее время и для рубля.
«Май будет периодом укрепления российской валюты, благодаря позитивным изменениям геополитической обстановки и повышению склонности к рискам на финансовых площадках», — заметил он.
С таким прогнозом согласен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В конце мая он предрек, что курс доллара в июне будет держаться в рамках 73-75 рублей. Рост рубля, по его словам, будет связан с подготовкой встречи лидеров США и России. Кроме того, новых заявлений о санкциях не будет, так что национальная валюта в ближайшее время останется стабильной.
На 26 мая стоимость доллара уже незначительно снизилась — на 5 копеек, сообщает «Федеральное агентство новостей». В настоящий момент он стоит 73,396 рубля. Евро, наоборот, вырос на 26,7 копеек — до 89,95 рубля.
Рынки,Экономика,Цена на нефть,Артем Деев,Марк Гойхман,РИА ФАН,"Российская газета",
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