Конец эпохи нефти и газа: Дерипаска дал прогноз по будущему энергетики

"Международное энергетическое агентство предостерегает от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Эпоха нефти и газа скоро закончится, и отрасли предстоит заново изобрести себя", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Ранее в мае МЭА опубликовало доклад "Нулевые выбросы к 2050 году", в котором подчеркивается, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков.

"Неожиданно. Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят — переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче", — отметил бизнесмен.

Он обратил внимание на представленный МЭА прогноз по спросу на уголь и нефть.

"К 2050 году спрос на уголь упадет на 90%, на нефть — на 75%. Отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых. В развитых странах стоимость затрат семьи на энергетику снизится с 2800 до 2300 долларов. В развивающемся мире картина схожая: куда дешевле и эффективнее создание децентрализованной системы из солнечных батарей, чем строительство бесконечных угольных станций и сопутствующей инфраструктуры", — изложил Дерипаска.

"МЭА дает отличный повод всем странам задуматься, а не настал ли момент по-настоящему менять глобальную экономику. Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что, напротив, — это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике. Грамотный инженер без работы точно не останется", — считает бизнесмен.

По его мнению, необходимо создать "реальные механизмы, которые не позволят отдельным странам дальше гробить планету, демонстративно нарушая международные нормы".

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют обвал цен на нефть до $10 за баррель. Подобное может случиться уже к середине XXI века, об этом сообщает CNBC.

По мнению экспертов, снижению нефтяного спроса на 70% будет способствовать электрификация энергетического рынка, а также достижение целей Пражского соглашения по климату.

Так, аналитики полагают, что при реализации сценария перехода ускоренными темпами на «зелёную энергию» уже к 2030 году стоимость нефти марки Brent упадёт до $28–32 за баррель, а к 2050 году достигнет значения $10–18 за баррель.

В свою очередь заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков оценил такой прогноз с большой долей скепсиса. По его мнению, говорить о быстром переходе на «зелёную энергию» пока весьма сложно. При этом Рыков считает, что для успешного скачка планеты к экологически чистой и малозатратной энергии необходим, к примеру, компактный термоядерный синтез. Но пока, по словам эксперта, на подобное развитие нет даже намёков.

Леонид Федун. Рынок нефти ожидает устойчивый рост цен в течение длительного времени — новый суперцикл. Такое мнение высказал вице-президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ

Он опроверг мнение о том, что пик добычи сырья был пройден в 2019 году.

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Нефть держится на очень комфортном уровне более 60 долларов за баррель, поэтому происходит восстановление, — приводит слова Федуна телеканал РБК.

При этом он призвал не забывать об ограничениях ОПЕК+, из-за которых порядка шести миллионов баррелей выведено из оборота. Кроме того, аналогичные объёмы находятся в других замороженных проектах.

Ранее аналитики Wood Mackenzie пришли к выводу, что в ближайшее время нефть может прибавить в цене порядка 10%. Кроме того, по их подсчетам, с начала года она подорожала на 30%.

Напомним, в рамках договорённости ОПЕК+ Россия и другие производители нефти условились сократить добычу сырья суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу 1 мая 2020 года и будет действовать до начала мая 2022 года.

Сейчас мировой нефтяной рынок остро реагирует на возросшую вероятность заключения новой ядерной сделки с Ираном, а также снятия санкций с Тегерана.

Владимира Евстифеева. В том числе, эти ограничения были наложены на поставку нефти, пишет "Российская газета" со ссылкой на начальника аналитического управления банка "Зенит"

Если это произойдет, то рост предложения на мировом рынке нефти может составить 1-1,5%. Это достаточно существенно.

"Вероятно, это потребует пересмотра темпов смягчения соглашения ОПЕК+, иначе на нефтяном рынке образуется профицит предложения, что уведет цены дальше вниз", — отметил он.

При этом эксперт добавил, что иранская тема в краткосрочной перспективе должна остаться ключевой для нефтяных котировок.

"В ближайшую неделю котировки нефти Брент, вероятно, будут находиться в диапазоне $63-67 за баррель", — подытожил он.

Россия надеется, что стоимость нефти сохранится в диапазоне $62-66 за баррель до конца текущего года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы видим, что цены на рынке сегодня более-менее стабильны - они колеблются в районе $62-66 за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия продолжит внимательно следить за ситуацией на мировом рынке нефти для обеспечения баланса спроса и предложения.

На последней встрече ОПЕК+, состоявшейся 1 апреля, министры решили нарастить добычу нефти с мая этого года. Страны альянса увеличат производство нефти на 350 тыс. б/с, в июне еще на 350 тыс. б/с, а в июле еще на 450 тыс. б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее журналистам говорил, что на встрече в конце апреля министры оценят перспективы развития рынка нефти и могут подтвердить принятое в начале апреля решение.

Европейские страны не откажутся от нефти и газа из России, не смотря на развитие альтернативной «зеленой» энергетики. О причинах зависимости ЕС от данных природных ресурсов URA.RU рассказали российские экономисты.

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«С альтернативной, особенно солнечной энергией есть проблема. Она плохо сохраняется», — сказал агентству старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков.

Он отметил, что не во всех странах есть необходимые условия для альтернативной энергетики.

Нет оснований полагать, что углеводородное сырье закончится или его запретят производить. Экономист считает, что многие проекты альтернативной энергетики не конкурентоспособны.

«Они могут существовать только благодаря дотации правительства. А мода, чтоб это дотировать может пройти», — подчеркнул эксперт.

Экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко согласился, что Европе нефть необходима.

«Во-первых, она идет, как на сырье из которого делают какой-то товар. Вторично — уже как топливо», — сообщил экономист агентству. По его словам, из нефти делают каучук и пластик, которые нужны для производства автомобилей. Он напомнил, что Россия уже поставляет в Европу экологическую энергию — метан.

Нефтяные котировки пошли вверх, поскольку спрос восстанавливается на фоне массовой вакцинации и снятия ограничений по коронавирусу, кроме того, летом ожидается сезонный всплеск потребления топлива, сообщает РИА Новости.

В 2020 году нефть пережила несколько волн снижения стоимости, но с января цены практически вышли на докризисный уровень. На момент 18 мая котировки достигли 70 долларов за баррель и продолжат расти, полагают эксперты. Аналитики считают, что нефтяной рынок в настоящее время в целом сбалансирован, однако не исключают, что долгосрочные поставки не успеют за восстановлением потребления после пандемии, хватит ли мощностей у компаний, который сокращали производство в кризисный период.

Заместитель генерального директора по управлению частным капиталом и инвестициями General Invest Меружан Дадалян полагает, что объективно котировки должны находиться на уровне 50-60 долларов за баррель.

«На цену влияет многое. Прежде всего это политика ОПЕК — увеличенные квоты на добычу еще не добрались до рынка. Но существенный риск — вероятность снятия санкций с Ирана. Это принесет около полутора миллионов баррелей в день, что окажет серьезное давление на котировки», — уверен эксперт.

Аналитики предполагают, что структуры рынка продолжат увеличивать цены, несмотря на временные спады. Компания Rystad Energy дает прогноз, что в 2021 году спрос вырастет с 89,6 миллиона баррелей в сутки до 95,4, а в 2022 до 99,4 миллионов баррелей. Один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs предсказывает самый масштабный скачок стоимости нефти за всю историю наблюдений в ближайшие полгода. Он связывает это с открытием границ на фоне массовой вакцинации от коронавируса. Согласно выводам финансовой организации, летом цена за баррель достигнет 80 долларов.