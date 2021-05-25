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Цены на бензин в России в апреле выросли на 0,5%

ТАССиещё 1
3 часа назад
Средние потребительские цены на бензин в России в апреле 2021 года выросли на 0,5% по сравнению с мартом 2021 года. При этом производители бензина в апреле снизили оптовые цены на 0,2%, сообщается в материалах Росстата.
В то же время с начала года потребительские цены на бензин выросли на 3,5%, тогда как цены производителей подскочили на 21,8%.
Потребительские цены на бензин в апреле в среднем по России превышали цены производителей в 2 раза (в апреле 2020 года - в 2,9 раза).
В Росстате добавили, что за отчетный месяц повышение цен на бензин на 0,6% и более было отмечено в 42 регионах России. При этом заметнее всего бензин вырос в цене в Республике Алтай - на 1,9% и в Якутии - на 1,8%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,4 и 0,2% соответственно.
Рынки,Росстат,
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