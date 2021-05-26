В России подорожали овощи

С начала года картофель в России подорожал на 56,6%, капуста выросла в цене на 47,4%, лук - на 33,9%, морковь - на 64,5%.
Кроме того, согласно статистике Росстата, в России на прошлой неделе подорожали: вареная колбаса (+0,6%), подсолнечное масло и маргарин (+0,5%), гречневая крупа (+0,7%), мягкие конфеты в шоколаде (+0,6%), карамель (+0,5%).
В целом, за период с 18 по 24 мая 2021 инфляция составила 0,2%, с начала мая – 0,5%, с начала года – 3,2%.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Денис Ракша выразил мнение, что резкий рост цен на продукты и товары во многом обусловлен пандемией коронавируса и нарушением «ритмичной работы» мировой экономики.