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В России подорожали овощи

Вероника Полынина
2 часа назад
В России за неделю с 18 по 24 мая подорожали картофель, капуста, лук и морковь.
По данным Росстата, капуста белокочанная подорожала на 7%, морковь - на 5,2%, картофель - на 3,8%, лук репчатый - на 2,5%.
При этом цены на огурцы и помидоры снизились на 8,2% и 3,5% соответственно.
С начала года картофель в России подорожал на 56,6%, капуста выросла в цене на 47,4%, лук - на 33,9%, морковь - на 64,5%.
Кроме того, согласно статистике Росстата, в России на прошлой неделе подорожали: вареная колбаса (+0,6%), подсолнечное масло и маргарин (+0,5%), гречневая крупа (+0,7%), мягкие конфеты в шоколаде (+0,6%), карамель (+0,5%).
В целом, за период с 18 по 24 мая 2021 инфляция составила 0,2%, с начала мая – 0,5%, с начала года – 3,2%.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Денис Ракша выразил мнение, что резкий рост цен на продукты и товары во многом обусловлен пандемией коронавируса и нарушением «ритмичной работы» мировой экономики.
Рынки,Видео,Росстат,
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