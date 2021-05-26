В России подорожали овощи

В России за неделю с 18 по 24 мая подорожали картофель, капуста, лук и морковь.

По данным Росстата, капуста белокочанная подорожала на 7%, морковь - на 5,2%, картофель - на 3,8%, лук репчатый - на 2,5%.

При этом цены на огурцы и помидоры снизились на 8,2% и 3,5% соответственно.

С начала года картофель в России подорожал на 56,6%, капуста выросла в цене на 47,4%, лук - на 33,9%, морковь - на 64,5%.

Кроме того, согласно статистике Росстата , в России на прошлой неделе подорожали: вареная колбаса (+0,6%), подсолнечное масло и маргарин (+0,5%), гречневая крупа (+0,7%), мягкие конфеты в шоколаде (+0,6%), карамель (+0,5%).

В целом, за период с 18 по 24 мая 2021 инфляция составила 0,2%, с начала мая – 0,5%, с начала года – 3,2%.