Счетная палата рекомендует ускорить приватизацию

План приватизации федерального имущества в России в 2017–2019 годах оказался исполнен лишь на четверть, сообщила Счётная палата
по итогам анализа. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие. Поступления средств в федеральный бюджет от приватизации сократились, что в первую очередь связано с отсутствием крупных продаж. Причин у провала несколько: от низкого качества активов до отсутствия грамотного подхода при составлении приватизационного плана. Счётная палата указала , что исполнение прогнозного плана приватизации за 2017–2019 годы составило 25 % от запланированного количества пакетов акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью. Из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний удалось реализовать только один. Но даже в результате этой сделки новым владельцем стала госкомпания, которая сама числится в списке компаний для запланированной приватизации. Речь идёт о предприятии «Кристалл» (100% в производственном объединении), владельцем которого стал крупнейший производитель бриллиантов АЛРОСА
. Счётная палата указала, что такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике. В итоге из-за отсутствия крупных продаж поступление средств в федеральный бюджет от приватизации снизилось в 2019 году до 12,1 млрд рублей с 15,1 млрд рублей в 2017-м. Всего в 2017–2019 годах поступления от приватизации федерального имущества составили 40,8 млрд рублей, или 82,3% бюджетных назначений. Поступления также сократились из-за роста доли продаж федерального имущества на «вторичных» торгах, то есть посредством публичного предложения и без объявления цены. Такие способы продаж предполагают существенный дисконт от первоначальной стоимости. За отчётный период на «вторичные» торги пришлось 64% пакетов акций и 57% объектов, составлявших имущество казны. Кроме того, особой эффективности не показала работа агентов по продаже федерального имущества. Они не выставляли на торги около 20% объектов казны, включённых в прогнозный план. После проведения анализа Счётная палата установила, что в 2017–2019 годах в прогнозный план приватизации 58 раз вносились изменения, а приватизацию 21 пакета акций вовсе приостановили. Ведомство отметило, что в план включали объекты, приватизация которых была невозможна в силу различных причин. В частности, Счётная палата выявила случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество. Кроме того, были случаи доведения до участников торгов недостоверной информации о составе имущества, что, в свою очередь, снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей. Впрочем, аудитор Андрей Батуркин
выразил надежду на изменение текущей тенденции. По его словам, в 2020 году Росимуществу
удалось выполнить плановый показатель по поступлению средств от продажи акций, несмотря на пандемию. По сравнению с 2019-м, показатель вырос на 9%. Ранее «Секрет» писал , что в 2020 году в России перевыполнили план по приватизации. В результате продажи имущества федеральный бюджет пополнился на 4 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше планового показателя. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .