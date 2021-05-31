Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

Сухов подчеркнул, что восстановление мирового спроса в результате улучшения эпидемической ситуации в мире в ближайшие месяцы будет опережать темпы роста предложения. Однако фактором риска для рынка нефти остаются переговоры США и Ирана. В случае снятия или смягчения санкций Иран может увеличить экспорт сырой нефти до 2 миллионов баррелей в день во второй половине года, что потребует более длительного сохранения ограничений на добычу ОПЕК+.