Потеря Европы: у России возникнут проблемы со сбытом топлива

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании KPMG прогнозируют для российского дизельного топлива "возможную ненужность на главном рынке сбыта" — в странах Европы, пишет "Коммерсант".

Как следует из отчета компании, в ближайшем будущем потребление дизтоплива в странах Евросоюза будет снижаться. Это происходит по причине перехода на более экологичные виды энергетики и развития электротранспорта. В планах ЕС — достижение углеродной нейтральности.

В настоящее время российское дизельное топливо обеспечивает порядка 70% импорта стран Евросоюза.

При этом внутренний рынок РФ способен вместить не более 40-50 миллионов тонн из 110-120 миллионов, которые, согласно прогнозу KPMG, будут производиться ежегодно отечественными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) к 2030 году.

В случае снижения потребности в российских поставках на внешних рынках, внутри России будет образовываться неизбежный избыток предложения. Это, считают эксперты, приведет к снижению цен.

И хотя частично лишние объемы могут быть перенаправлены в подземные хранилища, это не отменит избыток как минимум в 20-30 миллионов тонн.

Михаил Мишустин. Российским властям предстоит увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), заявил председатель правительства России

Он отметил, что кабмин в четверг рассмотрит проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли на ближайшие 15 лет. Как считает премьер, властям страны "предстоит решить серьезные задачи".

ТАСС

"Серьезно увеличить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения - не менее чем до 80%. Увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских НПЗ - не менее 70% уже к 2030 году", - перечислил он.

Среди других задачи Мишустин назвал создание продуктов и услуг с принципиально новыми характеристиками, сохранение высокой конкурентоспособности на традиционных рынках энергоресурсов.

Говоря о проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли, премьер отметил, что в нем "даются возможные сценарии добычи нефти и попутного газа, движения спроса на нефтепродукты, а также показаны пути развития нефтепереработки и трубопроводного транспорта". Кроме того, в документе определяются основные направления инновационного развития и импортозамещения, государственной политики, включая меры регулирования.

Российский топливный союз (РТС), который объединяет сети АЗС, предупредил: уже летом в стране может возникнуть нехватка бензина. Правительству предложили запретить поставки моторного топлива за рубеж до октября.

Как сообщил ТАСС, глава союза Евгений Аркуша направил соответствующее письмо вице-премьеру Александру Новаку , который курирует топливно-энергетический комплекс. Руководитель РТС подчеркнул, что принятых правительством мер по стабилизации ситуации с бензином недостаточно, из-за чего нужно срочно насыщать топливом внутренний рынок.

По оценкам РТС, в летний период отпусков спрос на бензин возрастёт на 10–20%. Сейчас у автовладельцев особенно востребована марка АИ-95.

РИА Новости

«Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объёмов», — подчеркнул Аркуша.

запретить экспорт бензина до 1 октября;

увеличить общий объём производства топлива в РФ;

повысить норматив минимального объёма продажи топлива на бирже до 15%. Чтобы не допустить дефицита, РТС предложил:

Реакция Минэнерго

В ответ на предложение объединения заправщиков в Минэнерго заявили, что временное ограничение экспорта бензина возможно только как крайняя мера. По словам замглавы ведомства Павла Сорокина, текущих объёмов производства моторного топлива достаточно для потребителей. В то же время, отметил он, перед началом отпусков спрос на биржах возрастёт, поэтому Минэнерго уже рекомендовало нефтекомпаниям увеличить биржевые поставки бензина в мае и июне.

По данным министерства, в мае ежесуточное производство бензина АИ-92 составило около 67 000 т в сутки, а бензина АИ-95 — около 40 000 т в сутки.

«Благодаря работе демпфера наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо не приведёт к опережающему росту розничных цен на АЗС и сохранит его в пределах инфляции», — добавил Сорокин.

Принятые меры

За первый квартал 2021 года бензин на российских заправках подорожал сильнее, чем за весь предыдущий год. По подсчётам журналистов, с начала года топливо поднялось в цене на 3,2%, что выше инфляции (2,1% к 5 апреля). В Минэнерго объясняли: подорожание связано в основном с ростом внешних котировок на нефть.

Правительство приняло ряд мер, чтобы привести в норму ситуацию на рынке. Сначала кабмин согласовал изменение демпферного механизма, который во многом определяет стоимость бензина внутри России. Новые правила начали действовать в России с 1 мая. После этого правительство обязало российские нефтекомпании отправлять часть бензина на биржу, где независимые АЗС смогут приобрести топливо по рыночным ценам. Такая мера должна остановить подорожание бензина и снизить монопольные риски.

Кроме того, власти придумали способ увеличить объёмы отгрузки нефтепродуктов компаниями. Для этого им разрешили торговать через биржу прямо с завода при помощи автотранспорта. Раньше это распространялось только на железнодорожные поставки. Нововведения также гарантируют, что реализованный на бирже бензин и дизель дойдут до пунктов выдачи товара.

Запрещать экспорт не нужно

Ещё в апреле в Минэнерго допускали временный запрет на экспорт нефтепродуктов для борьбы с ростом цен. В частности, в министерстве предложили ввести ограничения на три месяца, определив категории топлива, на которые они распространяться не будут. Но уже в мае вице-премьер Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ограничивать зарубежные поставки не нужно, так как ситуация на внутреннем рынке стабильная и запасов топлива достаточно.

Производство бензина в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 3,8%, до 38,4 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 0,6%, до 77,9 миллиона тонн, сообщил Росстат

При этом, по данным статистического ведомства, в декабре 2020 года выпуск бензина в стране вырос на 3,4% по сравнению с ноябрем 2020 года и сократился на 3,8% по сравнению с декабрем 2019 года, составив 3,29 миллиона тонн. Производство дизтоплива в декабре 2020 года составило 6,78 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с ноябрем на 7,3% и сократившись по сравнению с декабрем 2019 года на 1,8%.

"Рост производства бензина и дизельного топлива в декабре 2020 года связан с завершением плановых ремонтов и увеличением потребительского спроса", — поясняет ведомство.

По данным Росстата, добыча нефти в России в 2020 году составила 478 миллионов тонн, что на 9,3% меньше, чем годом ранее. При этом только в декабре 2020 года добыча составила 39,1 миллиона тонн нефти, увеличившись по сравнению с ноябрем на 3,1% и сократившись на 12,6% по сравнению с декабрем 2019 года.

Внедрение поездов, которые используют в качестве топлива «чистую» энергию водорода доказало эффективность в рамках экологических программ. Новые локомотивы распробовали несколько стран Европы при поддержке крупнейших газовых компаний, пишет The Wall Street Journal.

Железные дороги в нескольких европейских странах стали площадкой для «зеленой» инициативы с водородными поездами Coradia iLint французской компании Alstom с 2016 года. Новые поезда оснащены электродвигателями на водородном топливном элементе. Энергия, образующаяся при торможении транспорта, накапливается в бортовых батареях локомотива. В настоящее время Coradia iLint курсируют по всей Германии, суммарная протяженность перевозок по Европе составила 110 тысяч миль (177 тысяч километров).

Эксперты считают водород лучшей альтернативой дизельному топливу, которое до сих пор используется на половине европейских железных дорог и в США. Как отмечают представители Alstom, для расширения сети «чистого» транспорта не обязательно использовать только новые поезда, до водородных можно модернизировать и действующие дизельные локомотивы.

Экологизация железной дороги подкрепляется миллиардными инвестициями компаний Air Liquide, Linde и Air Products на расширение производства промышленного газа.

«Поезда — хорошая нагрузка и цель для нас. Развивать инфраструктуру для поездов намного проще, так как мы знаем их расписание и частоту хода», — пояснил вице-президент Air Liquide Матье Жар.

Конкурентами Alstom являются испанская компания CAF, немецкая Siemens и швейцарская Stadler, которые разрабатывают новые модели поездов на водороде для Европы. Hitachi работает над гибридом для Японии.