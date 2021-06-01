Цена нефти Brent превысила отметку в $70

Цена на нефть превысила отметку в $70 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской финансовой биржи.

Фото: ТАСС ТАСС

Так, по состоянию на 07.57 мск августовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,1%, достигнув $70,2 за баррель. Марка WTI также растет в цене: почти на 2%, до $67,6 за баррель.

По данным Мосбиржи, курс доллара на 07.50 мск снизился до 73,3 рубля, курс евро — на 14 копеек до 73,3 рубля.