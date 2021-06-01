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Цена нефти превысила отметку в $70

Газета.Ru
44 минуты назад
Цена на нефть превысила отметку в $70 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской финансовой биржи.
Цена нефти Brent превысила отметку в $70
Фото: ТАССТАСС
Так, по состоянию на 07.57 мск августовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,1%, достигнув $70,2 за баррель. Марка WTI также растет в цене: почти на 2%, до $67,6 за баррель.
По данным Мосбиржи, курс доллара на 07.50 мск снизился до 73,3 рубля, курс евро — на 14 копеек до 73,3 рубля.
Ранее сообщалось, что Россия в марте поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за последние 12 лет, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну. В указанный период объем импорта сырья вырос в 1,8 раза, до 22,938 млн баррелей, — это максимальный показатель с июля 2009 года. Тогда Россия поставила в США 23,484 млн баррелей.
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