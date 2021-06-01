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В правительстве призвали повысить цены на куриные яйца

Ura.Ruиещё 5
2 часа назад
Минпромторг РФ призвал ретейлеров увеличить закупочные цены на куриное яйцо. Это позволит обойти сокращение производства и дефицита на продовольственном рынке. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно была высочайшая цена, были приняты определенные решения, и тендеры свалились до 40 рублей. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся», — приводит ТАСС слова Евтухова.
Он также отметил, что необходимо убедить ретейлеров повысить закупочные цены, иначе возникнет дефицит курицы.
Ранее производители куриных яиц в России предупредили о возникновении дефицита соответствующего товара на рынке. Минсельхоз считает ситуацию на рынке птицеводческой продукции стабильной, передает радио Sputnik.
Рынки,Видео,Виктор Евтухов,Минсельхоз,Минпромторг,ИА Sputnik,ИТАР-ТАСС,
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