Минпромторг РФ призвал ретейлеров увеличить закупочные цены на куриное яйцо. Это позволит обойти сокращение производства и дефицита на продовольственном рынке. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно была высочайшая цена, были приняты определенные решения, и тендеры свалились до 40 рублей. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся», — приводит ТАСС слова Евтухова.
Он также отметил, что необходимо убедить ретейлеров повысить закупочные цены, иначе возникнет дефицит курицы.
Ранее производители куриных яиц в России предупредили о возникновении дефицита соответствующего товара на рынке. Минсельхоз считает ситуацию на рынке птицеводческой продукции стабильной, передает радио Sputnik.