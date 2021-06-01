Будущее за юанем: миллиардер не поверил в господство доллара

Китайский юань и ее цифровой аналог в будущем заменят американский доллар, считает американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.
По словам бизнесмена, юань станет одной из самых используемых валют мира, а официальная цифровая валюта Китая окажется более жизнеспособной, чем цифровой доллар.
«Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономический фундаментом», - приводит РИА «Новости» слова Далио.
Бизнесмен считает, что американский доллар будет терять позиции не только из-за конкуренции со стороны юаня, но и из-за внутренних экономических проблем Америки.
В частности, по мнению Далио, вызывает опасений все повышающийся уровень закредитованности американцев.
В январе глава Счетной палаты России Алексей Кудрин
заявил, что в мире происходит процесс смены лидера, однако этот процесс небыстрый и может занять около 30 лет. По мнению Кудрина, доллар продолжит оставаться мировой резервной валютой ближайшие 30-50 лет: китайский юань не сможет заменить доллар, пока Китай не обеспечивает свободу движения капиталов.