Будущее за юанем: миллиардер не поверил в господство доллара

Китайский юань и ее цифровой аналог в будущем заменят американский доллар, считает американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.

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По словам бизнесмена, юань станет одной из самых используемых валют мира, а официальная цифровая валюта Китая окажется более жизнеспособной, чем цифровой доллар.

«Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономический фундаментом», - приводит РИА «Новости» слова Далио.

Бизнесмен считает, что американский доллар будет терять позиции не только из-за конкуренции со стороны юаня, но и из-за внутренних экономических проблем Америки.

В частности, по мнению Далио, вызывает опасений все повышающийся уровень закредитованности американцев.