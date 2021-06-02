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Набиуллина назвала цифровой рубль будущим России

Лера Букина
2 часа назад
Цифровой рубль является будущим России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью CNBC, передает NEWS.ru.
Набиуллина назвала цифровой рубль будущим России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, данный вопрос затрагивает не только Россию. По мере перехода экономики в онлайн-формат цифровые валюты станут будущим финансовых систем всех стран, заявила она. Набиуллина отметила, что люди хотят работать с быстрыми и дешевыми платежными системами. В этом могут помочь именно цифровые валюты центральных банков государств, указала глава ЦБ.
«Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики», — сообщила Набиуллина.
Идея цифрового рубля была представлена Банком России в середине октября 2020 года. Как отмечалось, его представят в форме уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке. Клиенты будут иметь доступ к цифровому рублю через свои банки.
Эксперты НИУ ВШЭ заявляли, что возможное внедрение цифрового рубля является главным решением властей 2020 года. Они считают, что выплата зарплат, пособий и иных платежей социального характера таким образом поможет лучше контролировать целевое использование денег.
Также отмечалось, что для офлайн-расчетов будет создан второй кошелек на смартфоне. Запланировано начать тестировать проект в 2022 году.
Рынки,Эльвира Набиуллина,ВШЭ,Центральный банк России,
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