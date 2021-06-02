Набиуллина назвала цифровой рубль будущим России

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По ее словам, данный вопрос затрагивает не только Россию. По мере перехода экономики в онлайн-формат цифровые валюты станут будущим финансовых систем всех стран, заявила она. Набиуллина отметила, что люди хотят работать с быстрыми и дешевыми платежными системами. В этом могут помочь именно цифровые валюты центральных банков государств, указала глава ЦБ.

«Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики», — сообщила Набиуллина.

Идея цифрового рубля была представлена Банком России в середине октября 2020 года. Как отмечалось, его представят в форме уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке. Клиенты будут иметь доступ к цифровому рублю через свои банки.

Эксперты НИУ ВШЭ заявляли, что возможное внедрение цифрового рубля является главным решением властей 2020 года. Они считают, что выплата зарплат, пособий и иных платежей социального характера таким образом поможет лучше контролировать целевое использование денег.