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Петербургский международный экономический форум 2021

Рубль в начале торгов символически укрепляется к доллару и евро

Праймиещё 2
4 часа назад
Рубль в четверг утром слегка прибавляет к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Рубль укрепляется к доллару и евро
Фото: © РИА Новости. Максим Блинов © РИА Новости. Максим Блинов
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 5 копеек – до 73,11 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 89,26 рубля.
Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,6% — до 71,8 доллара за баррель.
Рынки,Московская биржа,
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