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Акции "Газпрома" обновили максимум на словах Путина о "Северном потоке-2"

Праймиещё 2
22 минуты назад
Акции "Газпрома" перешли к росту и обновили максимум стоимости с июля 2008 года на словах президента РФ Владимира Путина о "Северном потоке 2", следует из данных торгов.
Путин помог рекордно взлететь акциям "Газпрома"
Фото: ТАССТАСС
Акции "Газпрома" к 14.51 мск дорожают на 0,54%, до 273,57 рубля, а минутами ранее они поднимались в цене на 0,92%, до 274,59 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,22%.
Путин на ПМЭФ сообщил, что "линейная" работа в рамках "Северного потока 2", включая морскую часть, закончена, и "Газпром" готов к заполнению газом труб.
До выступления президента РФ акции газового гиганта дешевели на 0,26%.
В июле 2008 года бумаги компании максимально дорожали до 279,68 рубля.
Рынки,Владимир Путин,Газпром,
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