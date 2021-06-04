Шутка Маска дорого обошлась биткоину

Самая популярная криптовалюта – биткоин – лишается своих позиций. В пятницу, 4 июня, курс биткоина упал в цене более чем на тысячу долларов после того, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск
в шутку сообщил в Twitter о своем расставании с биткоином. Об этом сообщает
«Комсомольская правда».
Сегодня утром стоимость биткоина на бирже Binance падала на 5,5%, до 36,58 тысячи долларов, следует из данных торгов.
Маск опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку с шуткой о расставании и немного измененной строчкой из песни известной группы Linkin Park In the End: «То есть в конце концов это было не важно?».
Это не первый случай, когда биткоин падает в цене после слов Маска. Однажды стоимость биткоина опустилась ниже 45 тысяч долларов, когда Маск сообщил, что Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоины.
Также стало известно, что владельцы биткоинов после того, как курс криптовалюты обрушился, решили лишить Илона Маска контроля над своей компанией Tesla. Они создали свой токен, назвав его StopElon. Его стоимость уже стала превышать 22 млн долларов.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск лишился второй строчки в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index. Как отмечается, состояния Маска стало меньше на $3,16 млрд до $160,6 млрд из-за падения акций Tesla.