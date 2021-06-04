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Петербургский международный экономический форум 2021

Курс доллара упал ниже 73 рублей

RT на русском
1 час назад
Курс доллара в ходе торгов в пятницу, 4 июня, упал ниже 73 рублей.
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Фото: ТАССТАСС
По данным на 15:37, курс доллара снизился на 26 копеек — до 72,98 рубля.
Курс евро упал на 15 копеек — до 88,70 рубля.
Рынки,Доллар,Евро,
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